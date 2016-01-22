إصابات واعتقالات فى مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

> أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة عدد من المواطنين بينهم طفلة خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 13 عاما.

وقالت المصادر إن إصابات المواطنين وصفت بالمتوسطة، مشيرة إلى أن مواطنين آخرين أصيبا بالرصاص الحى فى أطرافهما السفلية تم نقلهما إلى مستشفى لتلقى العلاج.

يأتى ذلك فيما أصيب عدد من الشباب فى مواجهات مع قوات الاحتلال قرب المدخل الشمالى لمدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاث شبان بعد مواجهات معهم فى ذات الموقع.

وأضافت مصادر طبية إنه تم نقل شباب لتلقى العلاج إلى مستشفى بيت جالا الحكومى لتلقى العلاج، يأتى ذلك فى الوقت الذى أغلقت فيه جنود الجيش الإسرائيلى المدخل الرئيسى لقرية النبى صالح شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من المشاركين فى المسيرة الأسبوعية هناك.

كما أصيب شابان فى مواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة ، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج العسكرية فى موقع "نحال عوز" شرق حى الشجاعية شرق مدينة غزة، أطلقت النار وقنابل الغاز باتجاه عشرات المتظاهرين قرب الشريط الحدودي؛ ما أدى إلى إصابة شابين بجروح.

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