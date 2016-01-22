الصداع النصفى يزداد سوءًا مع اقتراب سن اليأس لدى النساء

كشفت دراسة علمية حديثة، عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت بأن الصداع النصفى يزداد سوءًا لدى النساء مع اقتراب سن اليأس لديهن.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرها اليوم الموقع الطبى الأمريكى "Medical news Today"، أن النساء القريبات من سن اليأس قد يعانين من ارتفاع خطر الإصابة بالصداع النصفى والذى يصيبهن بمعدل يزيد عن 10 أيام فى الشهر.

ووجد الباحثون أن هناك زيادة بنسبة 60% لآلام الصداع النصفى لدى النساء خلال فترة انقطاع الطمث، وهى الفترة الانتقالية إلى سن اليأس وتتميز باضطراب الدورة الشهرية مقارنة بالنساء فى منتصف العمر.

ووفقًا للدراسة التى أجريت فى مركز مونتيفيور للصداع بجامعة سينسيناتى (UC)، أكد الباحثون أن سن اليأس يبدأ عندما تنتهى فترة الحيض أو التبويض لمدة سنة واحدة، وأعراضها تتمثل فى الهبات الساخنة، والتهيج، والاكتئاب والأرق.

وأضاف الباحثون أن التغيرات فى الهرمونات الأنثوية مثل هرمون الاستروجين والبروجسترون التى تحدث أثناء انقطاع الطمث قد تزيد الصداع فى هذا الوقت.