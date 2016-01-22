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إمام الحرم المكى : مواقع التواصل الاجتماعى تعج بالتجاوزات وتتصيد الأخطاء

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إمام الحرم المكى : مواقع التواصل الاجتماعى تعج بالتجاوزات وتتصيد الأخطاء إمام الحرم المكى : مواقع التواصل الاجتماعى تعج بالتجاوزات وتتصيد الأخطاء

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، محذرا المسلمين مما تعج به مواقع التواصل الاجتماعى من عبارات وتدوينات وتجاوزات في “تكبير للصغير وتصغير للكبير وتتبع النقائص وتصيد الأخطاء”.

وحث الإمام – في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام – المجتمع إلى العودة على نفسه بالنقد والمحاسبة قائلا “كما تنقد الدول والحكومات تنتقد الشعوب والمجتمعات”، معربا عن الأسف بأن الثقافة المعاصرة جعلت نقد الحكومات هو الأسهل وتعجز وتضعف أن تنتقد نفسها أو مجتمعها أو تراجع مسالكها وتصرفاتها.

وتابع: إن أي دعوة أو كلمة أو تعليق أو تدوين يولد حقدا أو يبعث على فرقة أو يثير نعرة فهو دعوة جاهلية وإن من واجب الشكر والاعتراف بالنعم أن يستشعر الجميع الحفاظ على هيبة الدولة التي تريد بكل جدية وحزم وصرامة فرض الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.

وفي المدنية المنورة، دعا إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ شباب المسلمين إلى الفطنة والحذر فلا يستجيب إلى مالا يحقق للإسلام غاية ولا يرفع للحق راية، مضيفا فكم يحرص أعداء الإسلام بكل السبل أن يوقعوا الشباب في مطايا المهالك ومسالك الغواية والبعد عن القيم الإسلامية السامية والمبادئ الإسلامية السمحة اليسيرة التي تسلك بالشباب مناهج الوسطية والاعتدال وتقود إلى رعاية المصالح وجلب المنافع للنفس وللأمة.

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