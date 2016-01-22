فرنسا تعلن عن خطة خماسية لدعم تونس بقيمة مليار يورو

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده ستطلق خطة خماسية لدعم لتونس بقيمة مليار يورو؛ لإقامة مشروعات تستهدف المناطق الفقيرة والشباب وخاصة التوظيف، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان عقب مباحثات أولاند اليوم الجمعة بقصر الاليزيه مع رئيس وزراء تونس الحبيب الصيد، الذي يقوم بزيارته الرسمية الأولى لفرنسا.

وأشار البيان إلى أن التوقيع اليوم على اتفاقية تحويل 60 مليون يورو من الديون التونسية لبناء مستشفى بولاية” قفصة” بجنوب غرب البلاد يعد أول انعكاس ملموس لهذا الدعم.

وأضاف بيان الأليزيه أن زيارة رئيس وزراء تونس لباريس تبشر بأن عام 2016 سيشهد تنامي في العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء مانويل فالس سيزور تونس – قبل نهاية العام – للمشاركة في رئاسة اول اجتماع للمجلس الفرنسي التوتسي الرفيع المستوى.

وأفاد الأليزيه بأن تونس، بعد مرور خمس سنوات على ثورتها ونجاح الانتقال الديمقراطي تظل تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية و أمنية كبيرة، و يمكنها الاعتماد على دعم فرنسا لها.

ولفت إلى أن تونس وفرنسا يواجهان تهديد الاٍرهاب وعليهما التعاون للقضاء على تلك الآفة دون الإخلال بدولة القانون، مشددا على أن فرنسا أبدت استعدادها لتعزيز التعاون في المجال الأمني وفي مكافحة الإرهاب.