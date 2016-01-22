النمنم: حفل ختام العام الثقافي المصري الصيني في بكين نهاية العام الجاري

أعلن وزير الثقافة حلمي النمنم، أن حفل ختام العام الثقافي المصري الصيني 2016 سيقام في العاصمة الصينية بكين نهاية العام الجاري، مؤكدا أنه سيتم التحضير لهذا الحفل مع الجانب الصيني ليليق بالعلاقات التاريخية الثقافية بين البلدين.

وكان وزير الثقافة ونظيره الصيني لو شو قانغ، أطلقا أمس شارة بدء فعاليات العام الثقافي المصري الصيني من معبد الأقصر، في حفل كبير شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، وعدد من المسئولين بالبلدين.

وقال النمنم، خلال إطلاق شارة بدء العام الثقافي، إن مصر والصين تمتلكان ميراثا حضاريا عظيما، وهما معا يعدان من أقدم وأعظم بناة الحضارة الإنسانية، مشيرا إلى أن الأهرامات وأبوالهول وسور الصين العظيم يمثلون معالم حضارية كبير للعالم كله.

وأضاف وزير الثقافة أن هذا الحفل هو ثمرة تعاون فني بين البلدين، وأن مشاركة فنانين صينيين ومصريين معا في الاحتفالية يؤكد على عمق الروابط والعلاقات بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد مرور 60 عاما على بدء هذه العلاقات .. مؤكدا أن التعاون والعلاقات بين الشعبين أقدم بكثير ، قائلا ” سنسعى لتنميتها وزادتها خلال الفترة المقبلة”.

ويحمل شعار فعاليات العام الثقافي المصري الصيني تصميما يضم الأهرامات الثلاثة، وحولها 3 دوائر ملونة بالأحمر والأصفر والأزرق ترمز إلى المعبد السماوي في مدينة بكين، وتم اختيار هذين المعلمين التاريخيين لما يمثلا من تاريخ ضارب في عمق حضارة البلدين وتعبيرا عن التمازج والتناغم بين البلدين، والتطلع إلى تعزيز الروابط الحضارية والثقافية بينهما.