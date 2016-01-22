ضبط مسجل خطر هارب من سجن وادي النطرون

ألقت مباحث مركز شرطة ميت غمر في محافظة الدقهلية، القبض على متهم هارب من سجن وادي النطرون في القضية 15083 لسنة 2008 جنايات «اتجار مخدرات»، والمحكوم عليه بالسجن 6 سنوات بعد تبادل إطلاق النيران على قوات الشرطة.

وكان اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز ميت غمر العميد وسيم الشريف، يفيد بورود معلومات سرية لرئيس المباحث، تفيد بتواجد خالد جمال السعيد «مسجل شقي خطر»، فئة أ ،تحت رقم 2003 بقرية جصفا.

وانتقلت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد توفيق، وملازم أول عبد الرحمن أشرف مدعومين بقوة تأمين ميت أبو خالد برئاسة أمين شرطة محمد عنتر، وفور الوصول القوات وجه المتهم وابلا من الأعيرة النارية باتجاه القوات التي بادلته الإطلاق.

وبالفحص، تبين إصابة المتهم بالساق اليمنى بطلق ناري فتحه دخول وخروج وطلق ناري جرح قطعي بسمانه القدم اليسرى، وتم ضبطه وبحوزته بندقية آلية 69 طلقة و3 خزينات طبنجة سميث 9 مم و13 طلقة وبطاقة شقيق المتهم ويستخدمها للهروب من الأحكام الصادرة ضده.

وبالكشف جنائيا عن المتهم، تبين أنه محكوم عليه في 39 جناية منها إعدام شنقا، و18 مؤبدا، وأحكام مابين 3 و15 سنة وبلغت الأحكام 775 عامًا في قضايا سرقة بالإكراه، وقتل عمد ومخدرات واستعمال قوة ونفوذ بجانب حكم بالإعدام شنقا، وتم نقل المتهم لمستشفى ميت غمر العام وتعين الحراسة اللازمة، وتحرر المحضر 2259/28 جنايات للعرض على النيابة.