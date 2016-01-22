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ملعب أرسنال يتفوق على بيرنابيو وكامب نو في العوائد المالية

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ملعب أرسنال يتفوق على بيرنابيو وكامب نو في العوائد المالية ملعب أرسنال يتفوق على بيرنابيو وكامب نو في العوائد المالية

نشرت شركة ديلويت الاقتصادية تقريرا عن العوائد المالية التي حصدتها الأندية الأوروبية من ملاعبها والتي شهدت مفاجأة بتفوق ملعب الإمارات الخاص بنادي أرسنال على بقية الملاعب الأوروبية.

وانتعشت خزائن أرسنال خلال الموسم السابق 2014-2015 بـ102 مليون جنيه إسترليني وبفارق 2 مليون فقط عن ريال مدريد الذي حل في المركز الثاني على القائمة بـ100 مليون هي كل ما دخل خزائن الفريق من الحضور الجماهيري في ملعبه سانتياجو بيرنابيو.

وجاء برشلونة وملعبه كامب نو ثالثا لعائد مالي وصل إلى 90 مليون جنية إسترليني ومانشستر يونايتد وملعبه أولد ترافورد في المركز الرابع بدخل وصل إلى 88 مليون جنيه.

وشهد الموسم الماضي أيضا تفوق أرسنال اقتصاديا على جاره ومنافسه تشيلسي وذلك رغم حصول الأخير على لقب الدوري الإنجليزي عن الموسم المنصرم.

وأصبح أرسنال القوى الاقتصادية الأقوى في لندن وذلك بعائد مادي وصل إلى 336 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي وخلفه جاء تشيلسي بعوائد وصلت إلى 323 مليون والثنائي احتل المركز السابع والثامن على الترتيب في قائمة العوائد المالية الأعلى في أوروبا عن الموسم الماضي والتي تصدرها ريال مدريد.

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