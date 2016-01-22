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تقرير – يونايتد قد ينهي سيطرة ريال مدريد الاقتصادية العام المقبل.. وإنجلترا تكتب التاريخ

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تقرير – يونايتد قد ينهي سيطرة ريال مدريد الاقتصادية العام المقبل.. وإنجلترا تكتب التاريخ تقرير – يونايتد قد ينهي سيطرة ريال مدريد الاقتصادية العام المقبل.. وإنجلترا تكتب التاريخ

توقع الخبراء بشركة ديلويت الاقتصادية أن يعود مانشستر يونايتد لصدارة الأندية الأوروبية على المستوى المادي خلال الموسم المقبل 2016-2017 وذلك رغم تراجع الفريق إلى المركز الثالث خلال السنة المالية الماضية عن موسم 2015-2016.

وقال الاقتصايون في الشركة بأنه مع مشاركة يونايتد في دوري الأبطال هذا الموسم "قبل خروجه" وفي حال استمرار مشاركته الموسم المقبل مع عقد رعاية ملابس الفريق الجديد مع أديداس وعقد البث التليفزيوني الجديد في الدوري الانجليزي فإنه سيعود المتصدر للأندية الأوروبية ماليا في الموسم المقبل.

وكان يونايتد قد فقد صدارته منذ 2004 لصالح ريال مدريد والتي قد يستعيدها الموسم المقبل بعد غياب أكثر من 12 عاما.

وتراجع يونايتد الذي وصلت عوائده الموسم الماضي إلى 520 مليون يورو للمركز الثالث في القائمة بعد أن تفوق عليه برشلونة صاحب الخماسية والـ561 مليون يورو عوائد مالية للفريق فيما واصل ريال مدريد صدارته بعوائد مالية وصلت إلى 577 مليون يورو.

بينما تراجع بايرن ميونيخ إلى المركز الخامس مركزهم الأقل منذ 2006-2007 بعائد وصل إلى 474 مليون يورو فيما احتل باريس سان جيرمان المركز الرابع بـ480 مليون يورو.

وأصبح نادي مانشستر سيتي ثاني نادي في تاريخ إنجلترا بعد جاره مانشستر يونايتد يكسر حاجز الـ450 مليون يورو في عوائده السنوية حيث وصلت عوائده خلال الموسم الماضي إلى 464 مليون يورو احتل بها المركز السادس في القائمة.

كما توقع نفس التقرير أن تواصل أندية أنجلترا هيمنتها على قائمة أعلى 30 نادي أوروبي من ناحية العوائد المالية والتي تضم حاليا 17 ناديا إنجليزيا ولكن مع بدء تفعيل عقد البث الجديد بداية من الموسم المقبل حيث ستكون تلك الأندية حينها أكثر سيطرة ماليا على القارة الأوروبية.

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