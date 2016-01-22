بالصور.. روبوتات روسية تصطاد الدواعش فى سوريا

تدوالت وسائل إعلام روسية، معلومات مهمة حول استخدام الجيش السورى روبوتات روسية الصنع فى حربه ضد تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة اللاذقية بمحيط برج سيرياتيل.

وأوضحت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الجنود السوريين حصلوا على دعم من الخبراء الروس الذين حركوا الروبوتات العسكرية التى تحقق نجاحاً باهراً فى المعارك ضد الإرهابيين خاصة فى ظل عدم توقع العناصر الإرهابية وجود الروبوتات.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن القوات الروسية فى سوريا نظام "أندروميدا — دي" وهو نظام اتصال تستخدمه القوات الروسية، و6 روبوتات قتالية "بلاتفورما — إم"، و4 منظومات "أرجو" والتى تتمكن من قصف العدو.

وأشارت المواقع الروسية أنه خلال معركة برج سيرياتيل، استخدمت القوات السورية الروبوتات وتقدم صفوف الجنود على ارتفاع من 100- 200 متر، وتطهير المبنى ليتمكن الجنود من الدخول.

وكشف الإرهابيون أنهم يقاتلون روبوتات بدلاً من الجنود، حيث فر معظمهم وقفز بعضهم من ارتفاعات شاهقة فى البرج، وبفضل الروبوتات أصيب 4 فقط من جنود الجيش السورى.

ويعد روبوت " بلاتفورما — أم" منظومة مؤتمتة موجَّهة عن بُعد، تتحرك على شاسيه مجنزر، وبموجب المعطيات الشحيحة التى قدمها العسكريون الروس، فإن منظومة " بلاتفورما ـ أم" مجهزة "بشاسيه مدرع لتعشيق الحركة ومنصة أسلحة، ويمكن أن تؤمن إمكانية خوض العمليات القتالية فى فترات الليل من دون كشف عوامل التمويه".

كما سُلّح هذا الروبوت الذى صمم فى مدينة إيجيفسك برشاش كَلاشنيكوف الشهير وأربعة مدافع من طراز غير معروف، أما المسؤولون فى معهد "بروغريس" للبحوث العلمية والتقنية الذى يقع فى المدينة نفسها أيضاً فقد أعطوا هذا "الاختراع" المجنزر المواصفات التالية: يُعدّ روبوت " بلاتفورما ـ أم" منصة حربية شاملة تُستخدم للقيام بعمليات استطلاع، وكشف وتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة، والدعم النارى لوحدات المناوبة، ولحراسة المنشآت الهامة، وتمتلك هذه المنظومة إمكانية توجيه السلاح ومتابعة وإصابة الأهداف بطريقة آلية أو نصف آلية، ومجهزة بمحطات استطلاع بصرية ـ إلكترونية ورادارية".

أما بالنسبة للروبوت الروسى "أرغو" فهو مخصص لتدمير المعدات والعناصر، وعلاوة على ذلك، يمكن استخدامه فى جميع التضاريس، حيث أن "أرغو" يزن حوالى 1 طن، وطوله 3.4 متر، عرضه — 1،85 متر، ارتفاعه — 1،65 متر على الأرض، وسرعته القصوى تبلغ 20 كم/ ساعة فى الماء.

يستطيع "آرغو" من العمل أكثر من 20 ساعة، ومسلح أيضاً برشاش كلاشينكوف ومدفع من عيار 7،62 ملم وثلاث قاذفات للقنابل مضادة للدبابات RPG-26، واثنين من قاذفات القنابل RShG-2.



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روبوت بلاتفورما الروسى



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منطقة التحكم فى الروبوتات الروسية فى سوريا



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نقل الروبوتات الروسية لسوريا



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روبوت روسى



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روبوت أرجو الروسى