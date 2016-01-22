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مباحث الغربية تحدد أهلية طفلتين عثر عليهما بالمقابر بمركز طنطا

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مباحث الغربية تحدد أهلية طفلتين عثر عليهما بالمقابر بمركز طنطا مباحث الغربية تحدد أهلية طفلتين عثر عليهما بالمقابر بمركز طنطا
حددت المباحث الجنائية بمركز طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس وحدة المباحث، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أهلية الطفتلين "سامية وجيهان"، بعد أن عثر أهالى قرية سبرباى التابعة لمركز طنطا عليهما بمقابر القرية وبملابسهما شهادات الميلاد.

وكشفت التحريات قيام والدهما بتركهما بالمقابر وفر هاربا لخلافات مع زوجته، وتم إيداعهما مستشفى المنشاوى العام وإجراء الفحوصات الطبية لهما، للاطمئنان على حالتهما الصحية واستدعاء جد الطفلتين بمركز الشرطة بعد التوصل إليه لاستلامها.

وكان مأمور مركز شرطة طنطا قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين بقرية سبرباى دائرة المركز، بالعثور على طفلتين توأم بمقابر القرية، انتقل رئيس مباحث المركز لمكان البلاغ وعثر مع الطفتلين على شهادتا ميلادهما، وتم نقلهما لمستشفى المشناوى العام لفحصهما.

وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية شكل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية وتوصل رئيس مباحث مركز طنطا إلى أن الطفلتين هما "سامية وجيهان" ووالدهما "تامر.ا.ع" سائق مقيم الفيوم، ووالدتهما تدعى "منى.ح.ع".

وقام والدهما بضرب زوجته ضربا مبرحا وطردها من المنزل وبعد رفضها أخذ الطفلتين وقام بإلقائهما بالمقابر وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة وتم استدعاء جد الطفلتين لاستلامهما، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365