تشيلسي يجدد تعاقده مع إيفانوفيتش

أعلن نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي عن تجديد تعاقده مع لاعبه برانيسلاف إيفانوفيتش لمدة عام آخر.

وكان تعاقد إيفانوفيتش مع تشيلسي ينتهي في صيف عام 2016 قبل أن يتوصل اللاعب مع إدارة ناديه لاتفاق بتجديده لعام إضافي.

وتحدث إيفانوفيتش عقب تجديد تعاقده قائلا:"أنا سعيد جدا للبقاء مع تشيلسي لموسم أخر".

وأكمل"بعد ثماني سنوات هنا لا يوجد مكان آخر أحب أن ألعب فيه كرة القدم".

وواصل"لقد حظيت بمسيرة ناجحة مع تشيلسي منذ انتقالي إليه، وأنا أرغب في مساعدة الفريق على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة".

ومنذ انتقال إيفانوفيتش لتشيلسي توج بلقب دوري أبطال أوروبا ومثله للدوري الأوروبي، وبطولتين للدوري الإنجليزي، وثلاثة كؤوس لكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب واحد لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان".