تطوير مدخل مدينة الروضة بدمياط ونقل سوق الخميس خارج الكتلة السكنية

أكد المهندس محمد عجم رئيس مدينة الروضة بدمياط، بدء تطوير مدخل المدينة بإنشاء صينية دوران لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات إلى المدينة، ومنع وقوف التكاتك على حارة الدخول.

وتابع رئيس المدينة أعماله بتنفيذ مقترح نقل سوق الخميس العمومى الأسبوعى، والذى كان يمثل حملا بيئيا كبيرا على سكان المدينة، خصوصا فى أيام الخميس والجمعة بسبب الزحام، وترك مخلفات السوق فى الشوارع.

ويجرى تنفيذ مقترح نقل السوق على التغطية بمدخل المدينة فى المسافة بين محطة الوقود والمحطة الرئيسية على طريق 191 لتسهيل حركة الشوارع والمرور.

وأكد رئيس المدينة معاينة حفر واستكمال رصف باقى الشوارع بمنطقة المنشية بالروضة بالبلاطات الخرسانية تلك المنطقة، والتي كان محافظ دمياط سبق وأن زارها لتفقد الأعمال والاطمئنان على تنفيذ خطط الرصف ضمن جولاته الموسعة.