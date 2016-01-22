هل سنشهد زواج Mariah Carey من حبيبها في عيد العشاق؟

لقد مرّت 6 أشهر منذ أن وقعت Mariah Carey ، البالغة من العمر 48 عاماً، بحب صديقها الملياردير James Packer.

شوهدت المغنية العالمية على متن يخت قبالة سواحل فرنسا مع James Packer ، وعلمت Online Radar حصرا أنهما قاما بالإرتباط الرسمي، و لم يكن الأمر بالضبط مفاجأة لأحد بما أنه سبق وصرّحت Carey بحبها لـه ، وأنها الآن على استعداد لقضاء بقية حياتها معه كزوجة لمدى الحياة. إلا أن Carey كانت تأمل أن يتقدّم حبيبها بطلب الزواج منها في عيد العشاق، أي بعد أسبوعين تقريباً، إلا أنه قام بذلك يوم الخميس الفائت في مدينة نيويورك. فهل يمكن أن سنشهد حفل زفاف يوم Valentine القادم؟

ودائماً مع مصادر Online Radar فإن Carey قد خسرت من وزنها عدّة كيلوغرامات بعدما انتقدت أخيراً على وزنها الزائد بوضوح، وقد بانت نحافة المغنية عليها في عطلتها الأخيرة مع ولديها قبل شهرين إلى St. Barth’s ، فـ James Packer قد جعل المغنية سعيدة وهذا كل ما يهمها ويهم من حولها. حتى أن أصدقائها سعداء بهذه العلاقة حيث قالوا :

"سعادة Mariah من سعادتنا. جيمس هو الشخص المناسب لها ".

يذكر أن Mariah Carey قد تطلقت من زوجها Nick Cannon ولها منه ولدين.

