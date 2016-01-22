غادة بشور: أنا سعيدة مع زوجي ولن أكشف عمره وفخورة بأنني راقصة شرقية

دمشق – سيدتي نت

أكدت الفنانة السورية غادة بشور أنها سعيدة بزواجها من أيمن اللحام وأن هذا الزواج هو أجمل ما حصل معها في العام 2015 والعام الحالي 2016 و قالت: " موضوع زواجي لم يسبب لي المشاكل بل على العكس السعادة والاستقرار. وهذا أهم ما ميّز عامي المنصرم 2015 وعامي الجديد 2016 " .

ولفتت الفنانة السورية عبر برنامج "عطر الفن" على الفضائية السورية أنها استغربت السبب الذي دفع الناس للتساؤل حول زواجها والضجة التي أثارها الفارق العمري بينها وبين زوجها أيمن اللحام وأن سبب نشرها لهذا الموضوع على صفحتها على " فيس بوك " هو لكي لا تتحول رؤيتها مع زوجها في الأماكن العامة والتقاط صور لهما إلى مادة للتخمينات وأنها نشرت ذلك لتريح الناس من الشك حيث كشفت لهم موضوع زواجها وهو ليس سراً لتخفيه " .

وكشفت غادة أن حوالي 13 مليون شخص زاروا صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من زواجها وهو ما اعتبرته دليل محبة الجمهور لها .

ورفضت غادة بشور الإفصاح عن فارق العمر بينها وبين زوجها وقالت : " لن أفصح عن ذلك وسأتركهم يتابعون التخمينات وأنا وزوجي ليس لدينا أدنى مشكلة بهذا الجانب وقد تحدثنا به قبل الزواج وبرأيي فإن العمر ليس مشكلة بالزواج ومن ينظر إلى فارق العمر سواء رجل أو امرأة فلن يتزوج " .

وأضافت : " الأهم في الزواج هو التوافق والمحبة وهو متوفر في علاقتي مع زوجي والحمد لله " .

وعن موضوع تعارفها مع أيمن " قالت : " تعارفنا بشكل طبيعي والتقينا وكشف لي أنه كان يحبني قبل أن يتعرف إلي بشكل شخصي وبالتأكيد هو لم يتزوجني طمعاً بي وهذا متأكدة منه ".

وحول موضوع ملاحقة الجمهور لأخبار الفنان الشخصية والحديث عنها وإن كان يزعجها هذا الموضوع أضافت : " بالطبع لا يمكن أن يتخلص الفنان من الأحاديث التي تثار حوله حتى وإن كان بعضها غير صحيح و هذا لا يزعجني بل اعتقد أن متابعة الجمهور لأخباري هو دليل محبة وهذا ما أعتز به ولكن من الطبيعي أن يكون للفنان حياته الخاصة البعيدة عن الجمهور وهذا حقه " .

من جهة أخرى صرحت الفنانة غادة أنها تفتخر بمهنتها الأساسية كراقصة شرقية ولا تخجل بها وأضافت أنها تعشق الرقص الشرقي وتعتبره من أرقى الفنون .

وحالياً تشارك الفنانة غادة بشور بأكثر من عمل وهي " خاتون " و الجزء الثاني عشر من " بقعة ضوء " بالإضافة إلى مسلسل " زوال " .