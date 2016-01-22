بسام الملا يعود بـ " باب الحارة " من بعيد منتجاً ومخرجاً و"سيدتي" تنفرد بالتفاصيل

دمشق – خاص – سيدتي نت

في خطوة مفاجئة صدمت الكثيرين في الوسط الفني السوري والمحطات الفضائية، أعلن المخرج بسام الملا عن تكثيف الاستعدادات لتصوير الجزء الثامن مسلسل " باب الحارة ". وجاء إعلان الملا بشكل غير مباشر وكونه لا يمتلك حساباً خاصاً أو رسمياً على أي من مواقع التواصل الاجتماعي حيث عمد مدير إنتاج العمل عبد الرزاق حوراني والذي عمل مع بسام الملا في كل أجزاء المسلسل السابقة إلى نشر صورة تجمعه مع المخرج بسام الملا والفنان ميلاد يوسف الذي يؤدي شخصية " عصام " خلال اجتماع ثلاثي لهم، وعلق عبد الرزاق على الصورة قائلاً : " ميسلون" فيلم للإنتاج الفني بدأت تحضيراتها لإنتاج سلسلة "باب الحارة" التي بدأتها منذ سنوات وبكامل نجومها " . وبالطبع فإن شركة "ميسلون" مملوكة للمخرج بسام الملا .

بدوره علم موقع " سيدتي نت " بشكل خاص وحصري أن عمليات التصوير ستنطلق منتصف شهر مارس المقبل وأنه سيتم تصوير الجزء الثامن أولاً بسبب ضيق الوقت حتى يتم اللحاق بموسم العرض الرمضاني الذي ستحتفظ به قناة mbc كما جرت العادة. بينما سيتم تصوير الجزء التاسع بعد شهر رمضان المبارك مباشرة علماً ان السيناريست سليمان عبد العزيز قد أنهى كتابة الجزءين معاً.

كما علم " سيدتي نت " أن نجوم العمل سيكونون حاضرين في نسخة بسام الملا من المسلسل الذي سيجري تصويره في بيروت بدلاً من دمشق على الأرجح حيث خصصت ميزانية ضخمة لبناء ديكورات جديدة للمسلسل.

لكن المفاجأة الأكبر كما علم " سيدتي نت " تتمثل بعودة المخرج بسام الملا لإخراج العمل بشكل مباشر بعد أن اكتفى خلال الأجزاء الأخيرة بالإشراف العام بسبب حالته الصحية بينما على الأرجح سيساعده شقيقه المخرج مؤمن الملا و المخرج عزام فوق العادة .

وبهذا سيكون المشاهدون أمام نسختين من مسلسل "باب الحارة" إحداهما لشركة قبنض من تأليف مروان قاووق والتي كسبت الدعوى القضائية ضد بسام والأخرى لمنتج العمل الأساسي بسام الملا في مواجهة نارية سينفرد " سيدتي نت " بكشف الكثير من تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة .