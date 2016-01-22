بالصور: كيف بدت هيفاء وهبي في بروفات "ستار أكاديمي" استعداداً لبرايم الليلة؟؟

نشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام"، كما الصفحة الرسمية لبرنامج "ستار أكاديمي" مجموعة صور للفنانة هيفاء وهبي خلال قيامها بالبروفات مع طلاب الأكاديمية، حيث ستحل الليلة ضيفة في البرايم الـ 15 من البرنامج "ستار أكاديمي".

إطلالة هيفاء، ستكون في حلقة النصف نهائيات، والتي تفصل عن الحلقة الأخيرة من الموسم الـ 11 من برنامج "ستار أكاديمي" الذي سيتوج نجم الأكاديمية.

هيفاء علقت تحت إحدى الصور التي تجمعها بالطلاب "مع أبطالي عباس وهايدي ونسيم ومروان . استعدوا للتصفيات نصف النهائية . غدا سوف نهز المسرح".

كما نشرت هيفاء "سيلفي" مع نانسي ونادين وهما تعملان في كواليس البرنامج وعلقت تحتها" مع الجنود المجهولين نانسي ونادين".