جريمة قتل تتسبّب بإيقاف المسلسل التركي "القبضاي"

أثار قرار إيقاف عرض مسلسل "القبضاي" التركي في الأرجنتين لعدم تحقيقه نسبة مشاهدة استياء محبي المسلسل الذين تابعوا أخباره في الصحافة الأرجنتينية.

الصحافة التركية بدورها تابعت قضية إيقاف المسلسل، الذي يقتل فيه نائب عام تركي فتبين أنّ احداثه مشابهة نوعاً ما لحدث مقتل نائب أرجنتيني معروف، وخشية حدوث ضجة تم إيقاف عرضه وليس كما أشيع إن السبب فشله في جذب المشاهدين في الأرجنتين. ويعد مسلسل "القبضاي" بمواسمه الثلاثة من أنجح وأعلى المسلسلات التركية مشاهدة في تركيا وعشرات الدول من بينها الدول العربية بعد عرضه على قناتيّ (قطر) و(cbc) المصرية.

يذكر أن المسلسل بطولة كينان أميرزالي أوغلو بدور "ماهر كارا" وبيرغوزار كوريل بدور القاضية فريدة.

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