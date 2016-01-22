ضبط راكب حاول تهريب 1800 فلاشة بقيمة 300 ألف جنيه فى مطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 1800 فلاشة وكروت ميمورى قيمتها 300 ألف جنيه بصحبة راكب مصرى قادم من دبى.

البداية أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى اشتبه مصطفى المشنب، مأمور الجمرك فى الراكب، وبفتح الحقائب تبين وجود 1800 فلاشة وكروت ميمورى قيمتها 300 ألف جنيه.

وأمر الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار باحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب والذى طلب التصالح وسداد الرسوم والغرامات الجمركية المقررة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية ضده.