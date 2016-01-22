مصرع عروسين فى يوم الصباحية اختناقا لتسريب غاز السخان فى المنيا

لقى عريس وعروسه مصرعهما فى ثاني أيام زواجهما "الصباحية" اختناقا، بسبب تسرب غاز السخان فى المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية أتليدم التابعة لدائرة المركز، بالعثور على جثة عروسين تزوجا ليلة أمس الخميس، داخل منزلهما.

وبانتقال العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس مباحث أبو قرقاص، والفحص تبين مصرع "رفيق .س" ، 26 سنة، وعروسه "مرسيال .س"، 23 سنه، وبالفحص تبين أنهما عقدا أكليل زواجهما ليلة أمس الخميس، وأثناء توجه أسرتيهما لتقديم التهنئة لهما فى الصباحيه، ظهر اليوم الجمعة، اكتشفوا وفاتهما اختناقا بالغاز الذى تسرب من سخان الحمام.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتقرر نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.