حرس الحدود يضبط 3 قيادات إخوانية أثناء محاولتهم الهروب خارج البلاد

ضبطت قوات حرس الحدود بالجيش الثالث الميداني، بمنطقة أبورماد، عربة ¼ نقل محملة بـ 8 كرتونة عثر بداخلهم على 1144 عبوة من العقاقير الطبية معده للتهريب، وضبط 8 فرد سوري الجنسية أثناء محاولتهم للتسلل عبر الساحل، وضبط 3 أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم الهروب خارج البلاد من الحدود الجنوبية وتبين انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.

وتمكنت قوات حرس الحدود بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير نفق جديد على الشريط الحدودى بشمال سيناء، كما تم ضبط فرد مصاب بطلق نارى وبجواره عدد 22800 قرص لعقار الترامادول المخدر، وضبط 3 سيارات عثر بداخلهما على 24 لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن 39.5 كجم بالإسماعيلية.

وواصل رجال حرس الحدود نشاطهم بكل إصرار وعزيمة فى التصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الأتجاهات الإستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود بالجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين

كما تم تنظيم دخول عدد 3301 عربة أنواع محملة بالبضائع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم. وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط مخزنين عثر بداخلهما على 10طن من نبات البانجو المخدر و 100 كجم بذور لنبات البانجو المخدر بمنطقة أبو رديس. وفى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط 6 جوال عثر بداخلهم على 158.000 قرص لعقار التامول المخدر، و ضبط 20 متسللا اثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية من بينهم 18 مصرى – 2 سودانى بمنطقة السلوم. وفى جنوب مصر.