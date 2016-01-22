خلال زيارته مصابى "انفجار الهرم".. وزير الداخلية: نضحى من أجل حماية الوطن

زار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة، من جراء إصابتهم أثناء مشاركتهم فى استهداف أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة المريوطية بالجيزة.

واطمأن وزير الداخلية على حالتهم الصحية، وأوجه الرعاية الطبية التى تقدم لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لاستكمال رسالتهم السامية فى خدمة الوطن وحماية الوطن.

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وأعرب اللواء مجدى عبد الغفار، عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال الشرطة، وتقديره لدورهم الوطنى فى حفظ أمن الوطن، ووجه قطاع الخدمات الطبية والأجهزة المعنية بالوزارة، بمتابعة حالة المصابين أولاً بأول، وتلبية كافة احتياجاتهم.

من جانبهم، أعرب المصابون عن اعتزازهم بزيارة الوزير، مؤكدين إصرارهم على استكمال واجبهم الوطنى فى حفظ الأمن مهما كلفهم من تضحيات، وأنهم سيظلون دوماً بالتعاون مع رجال القوات المسلحة درعاً قوياً لحماية الوطن.



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