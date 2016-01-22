أعمال نهب وسلب فى تونس ورئيس الوزراء يؤكد السيطرة على الوضع

> سرق لصوص محلات تجارية فى ضاحية المنيهلة فى تونس العاصمة اليوم الجمعة مع استمرار الاحتجاجات فى جميع أنحاء البلاد وهى أكبر مظاهرات منذ انتفاضة "الربيع العربي" عام 2011.

وقالت وزارة الداخلية التونسية اليوم إنها قررت فرض حظر التجول الليلى فى كامل البلاد بعد موجة احتجاجات عنيفة اجتاحت عدة مدن تونسية منذ أربعة أيام للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وأعلن رئيس الوزراء التونسى الحبيب الصيد الجمعة أن الوضع "تحت السيطرة" فى تونس حيث أعلن حظر تجول بعد أيام من احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة منذ ثورة 2011.

وقال حبيب الصيد متحدثا فى باريس عقب مادبة غداء مع الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند فى قصر الإليزيه أن "الهدوء يعود" والوضع "تحت السيطرة حاليا"، من ناحية أخرى أعلنت الرئاسة الفرنسية عن خطة دعم بقيمة مليار يورو لتونس على خمس سنوات

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