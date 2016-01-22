أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط ساعات تجسس ولوحات اتصالات بدون موافقات أمنية من هونج كونج بمطار القاهرة

Google+ Print
ضبط ساعات تجسس ولوحات اتصالات بدون موافقات أمنية من هونج كونج بمطار القاهرة ضبط ساعات تجسس ولوحات اتصالات بدون موافقات أمنية من هونج كونج بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

ضبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة محاولات لتهريب ساعتى تجسس محظور حيازتها ، و 32 كيس وأمبول تحتوى على بودرة مجهولة ، ومحاولة لتهريب لوحتى إتصالات محظور دخولها بدون موافقات أمنية داخل جهازى ميكسر صوت ، وذلك داخل عدة طرود قادمة من هونج كونج وتم مصادرة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الطرود .

صرحت مصادر جمركية بقرية البضائع أثناء إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن طرد شخصى يزن 1 كجم قادم من هونج كونج إشتبه عبدالوهاب على مدير الجمرك فى محتوياته ، وبفتحه تبين وجود عدد 16 كيسا متوسط الحجم تحتوى على بودرة بيضاء بوزن 525 جراما وعدد 16 أمبول بها بودرة بيضاء ، وأمر عبدالمنعم عليوه مدير عام جمارك الطرود البريدية بإرسال عينات من البودرة البيضاء إلى إدارة الصيدليات لمعرفة نوعها ،

كما ضبط حمدان حسن ساعتى تجسس محظور حيازتها طبقا لقرار الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998 داخل طردين قادمين من هونج كونج ، وأمر محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بإحتجاز المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الطرود .

واضافت المصادر انه أثناء إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن طرد شخصى بوزن 9 كجم قادم من هونج كونج يحتوى على 2 ميكسر صوت إشتبه عبدالمنعم عليوه مدير عام جمارك الطرود البريدية فى محتويات الطرد ، وبتفتيش محتويات الميكسر تبين وجود لوحتى إتصالات لاتخص جهاز الميكسر ، ومحظور دخولها بدون موافقات أمنية ومن جهاز الإتصالات وتم حجز الطرد والعرض على جهاز الإتصالات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الطرد .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا