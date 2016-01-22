ضبط ساعات تجسس ولوحات اتصالات بدون موافقات أمنية من هونج كونج بمطار القاهرة

ضبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة محاولات لتهريب ساعتى تجسس محظور حيازتها ، و 32 كيس وأمبول تحتوى على بودرة مجهولة ، ومحاولة لتهريب لوحتى إتصالات محظور دخولها بدون موافقات أمنية داخل جهازى ميكسر صوت ، وذلك داخل عدة طرود قادمة من هونج كونج وتم مصادرة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الطرود .

صرحت مصادر جمركية بقرية البضائع أثناء إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن طرد شخصى يزن 1 كجم قادم من هونج كونج إشتبه عبدالوهاب على مدير الجمرك فى محتوياته ، وبفتحه تبين وجود عدد 16 كيسا متوسط الحجم تحتوى على بودرة بيضاء بوزن 525 جراما وعدد 16 أمبول بها بودرة بيضاء ، وأمر عبدالمنعم عليوه مدير عام جمارك الطرود البريدية بإرسال عينات من البودرة البيضاء إلى إدارة الصيدليات لمعرفة نوعها ،

كما ضبط حمدان حسن ساعتى تجسس محظور حيازتها طبقا لقرار الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998 داخل طردين قادمين من هونج كونج ، وأمر محمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بإحتجاز المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الطرود .

واضافت المصادر انه أثناء إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن طرد شخصى بوزن 9 كجم قادم من هونج كونج يحتوى على 2 ميكسر صوت إشتبه عبدالمنعم عليوه مدير عام جمارك الطرود البريدية فى محتويات الطرد ، وبتفتيش محتويات الميكسر تبين وجود لوحتى إتصالات لاتخص جهاز الميكسر ، ومحظور دخولها بدون موافقات أمنية ومن جهاز الإتصالات وتم حجز الطرد والعرض على جهاز الإتصالات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الطرد .