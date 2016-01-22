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مصادر: غرفة عمليات بالحكومة استعدادا لـ25 يناير.. والتعامل بحسم مع المخربين

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مصادر: غرفة عمليات بالحكومة استعدادا لـ25 يناير.. والتعامل بحسم مع المخربين مصادر: غرفة عمليات بالحكومة استعدادا لـ25 يناير.. والتعامل بحسم مع المخربين
قالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن تستعد ليوم 25 يناير بغرفة عمليات مركزية للمتابعة المستمرة، والتواصل المستمر مع المحافظين والوزراء والجهات المعنية، لافته إلى أن أى خروج عن القانون أو أى محاولات لإثارة الشغب والعنف سيتم التعامل معها بكل قوة وحسم.

وأوضحت المصادر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية بالمتابعة المستمرة وتشديد الإجراءات الإمنية والتعامل بالقانون وبحسم مع أى من الخارجين عن القانون أو المخربين اللذين يهدفون لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن تسير فى طريقها نحو التقدم والرخاء الاقتصادى، ولن يسمح بأى محاولات لزعزعة أمن واستقرار البلاد.


>- تمرد القاهرة وحلوان: أصحاب دعوات النزول فى 25 يناير مخربين وأعضاء بالأخوان

- قبل أيام من ذكرى 25 يناير.. مدير الأمن العام: لن نسمح بتكرار سيناريو اقتحام الأقسام.. ومن يحاول مهاجمة المواقع الشرطية لا يلومن إلا نفسه.. ويؤكد: 40 غرفة عمليات و1500 كاميرا مراقبة لمتابعة الأحداث

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مصر 365

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