عناصر القوات المسلحة والشرطة تنفذ دوريات مشتركة لتأمين المنشآت الحيوية

تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة قامت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى التحرك والانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية فى حماية المواطنين وتأمين الأهداف والمرافق الحيوية والمنشأت الهامة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى والعديد من محافظات الجمهورية.

وتم رفع درجات الاستعداد للعناصر المشاركة والتأكد من تفهم جميع القوات للمهام المكلفة بها لحماية مرافق الدولة والممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع العدائيات المحتملة والتهديدات التى تمس أمن المواطنين، والتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة المدنية للتصدى لأى محاولة للخروج عن القانون والتأثير على أمن الوطن واستقراره.

ففى نطاق القاهرة الكبرى قامت المنطقة المركزية العسكرية بدفع العديد من الدوريات الأمنية ومجموعات من قوات التدخل السريع وعناصر من القوات الخاصة لمعاونة الشرطة المدنية فى تأمين المنشأت العامة والأهداف الحيوية بنطاق مسئوليتها، وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لبث الطمأنينة وتوفير الأمان للمواطنين، وذلك بمشاركة عناصر الشرطة العسكرية التى انتشرت على الطرق والمحاور المرورية للمعاونة فى تنظيم السيولة المرورية والتدخل السريع للحفاظ على امن وسلامة المواطنين.

كما شاركت مجموعات قتالية من المنطقة الشمالية العسكرية عناصر الشرطة المدنية فى تأمين المرافق والمنشات الهامة وتسيير الدوريات الامنية المشتركة بالإحياء والميادين الرئيسية بالإسكندرية والمحافظات التى تدخل فى نطاق مسئوليتها.

كما عززت المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع القوات الجوية وقوات حرس الحدود من اجراءاتها الامنية المكثفة لتأمين المنطقة الحدودية لمنع تسلل العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون عبر الحدود، وتنظيم الكمائن ونقاط الارتكاز الامنى المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية بمدن مطروح وبرانى والسلوم وسيوة، وقامت المنطقة الجنوبية العسكرية بدفع العديد من الدوريات للمعاونة فى تأمين المواطنين وحفظ الامن بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية.

وفى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانى واصلت القوات المسلحة استكمال العملية الشاملة حق الشهيد بمناطق مكافحة النشاط الارهابى بشمال ووسط سيناء لتصفية العناصر الإرهابية وضبط العناصر الإجرامية واستعادة الأمن والاستقرار بهذه المناطق، وتكثيف الإجراءات الأمنية المشددة على طول المجرى الملاحى لقناة السويس، ودفع الدوريات الامنية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية فى المدن والميادين الرئيسية بالمحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية للمساعدة فى دعم الجهود الامنية بتلك المحافظات.