النني: أرسنال هو الأفضل في إنجلترا.. وقادر على اللعب بالدوري الإنجليزي

يرى محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي أن فريقه هو الأفضل حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز مشيرا إلى إنه سيحاول إثبات جدارته باللعب له.

النني كان قد أكمل انتقاله لصفوف أرسنال قادما من بازل السويسري.

وقال النني للموقع الرسمي لأرسنال "الفريق يقدم واحدا من أفضل مواسمه وهذا يجعل لدي حماس لأنني ألعب لأكبر فريق في إنجلترا حاليا فهو الدوري حاليا".

وأضاف "بالتالي يجب أن أكون على قدر هذه المسؤولية وأنا أعرف هذا جيدا ومستعد لهذه المهمة".

الدوري الإنجليزي

وأردف "أتوقع أن يكون الدوري الإنجليزي نقلة كبيرة ونقطة تحول لي وأتمنى أن أفعل شيئا لمستقبلي لأقول للجميع بأنني قادر على اللعب بالدوري الإنجليزي أو أي دوري بالعالم".

وأضاف "لا يمكنني أن أصف نقاط قوتي لكنني أحاول دائما أن أطور من نفسي في كل شيء كي أليق بأرسنال".