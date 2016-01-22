أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

النني: أرسنال هو الأفضل في إنجلترا.. وقادر على اللعب بالدوري الإنجليزي

Google+ Print
النني: أرسنال هو الأفضل في إنجلترا.. وقادر على اللعب بالدوري الإنجليزي النني: أرسنال هو الأفضل في إنجلترا.. وقادر على اللعب بالدوري الإنجليزي

يرى محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي أن فريقه هو الأفضل حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز مشيرا إلى إنه سيحاول إثبات جدارته باللعب له.

النني كان قد أكمل انتقاله لصفوف أرسنال قادما من بازل السويسري.

وقال النني للموقع الرسمي لأرسنال "الفريق يقدم واحدا من أفضل مواسمه وهذا يجعل لدي حماس لأنني ألعب لأكبر فريق في إنجلترا حاليا فهو الدوري حاليا".

وأضاف "بالتالي يجب أن أكون على قدر هذه المسؤولية وأنا أعرف هذا جيدا ومستعد لهذه المهمة".

الدوري الإنجليزي

وأردف "أتوقع أن يكون الدوري الإنجليزي نقلة كبيرة ونقطة تحول لي وأتمنى أن أفعل شيئا لمستقبلي لأقول للجميع بأنني قادر على اللعب بالدوري الإنجليزي أو أي دوري بالعالم".

وأضاف "لا يمكنني أن أصف نقاط قوتي لكنني أحاول دائما أن أطور من نفسي في كل شيء كي أليق بأرسنال".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع