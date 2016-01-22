مخاوف روسية من استيلاء الإرهابيين فى سوريا على منظومة الدفاع الجوى سام 6

أعلنت وسائل الإعلام الروسية أن الإرهابيين فى منطقة دير الزور، قاموا بالاستيلاء على منظومة الدفاع الجوى السورية سام 6، والملقبة بـ"كوادرات"، حيث إن هذا الأمر سيسبب العديد من المشاكل للطيران الروسى فوق سوريا.

وأوضح موقع "أوترا" و"لينتا.رو"، أن هذه المنظومة الروسية قادرة على إسقاط الطائرات، حيث زودت روسيا سوريا بـ200 وحدة من هذه المنظومات، ويستطيع العديد من البلدان العربية استخدامها.

وأشارت المواقع الروسية إلى أنه إذا تمكن الإرهابيون من استخدامها سوف تسبب العديد من المخاطر، حيث إن هذه المنظومة قادرة على إقامة حظر جوى بدائرة نصف قطرها 14 كم على ارتفاع 10 كم وباستطاعتها إسقاط طائرة سرعتها 650 م/ث.

وأوضحت وسائل الإعلام الروسية أن القوات الجوية الروسية تقوم بقصف داعش على ارتفاع "10 كم"، مما سيتيح إصابة المقاتلات الروسية فى أى وقت.