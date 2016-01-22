جوارديولا وطرق أخرى للفوز – (11) كيف يفكر بيب

جيل علق عليه المصريون أمالا كبيرة قبل أن يلعب مونديال 2005 للشباب بعد أن حقق المركز الثاني في بطولة إفريقيا.

الفريق كان يضم بين صفوفه أكثر من لاعب من المبشرين أن يصبحوا نجوما في الكرة المصرية ومنهم بالفعل من كتب تاريخا بسطور من ذهب لكنهم يعدوا على أصابع اليد الواحدة.

منتخب الفراعنة في كأس العالم 2005 وقع في مجموعة نارية تضم ألمانيا وأمريكا بالإضافة للأرجنتين التي كانت تضم ليونيل ميسي وأجويرو.

منتخب مصر حقق نتائج سلبية إذ خسر المباريات الثلاث ولم يسجل هدفا واحدا ليودع البطولة مبكرا.

لكن أين هؤلاء اللاعبين الآن؟

تقرير في الجول.. أين هم الآن – جيل شباب الفراعنة 2009.. من الأهلي والزمالك للخابورة

حراسة المرمى:

الحراس الثلاثة في البطولة كانوا حمادة شعبان الذي لعب أساسيا في كل المباريات، هو في الحقيقة صاحب المسيرة الأقل بينهم إذ لعب للمنصورة ثم ظل في الدرجة الثانية مع نادي الفيوم قبل أن يختفي في دوري المظاليم بظروف غامضة، الحارس الثاني كان أمير توفيق الذي اعتزل قبل سن الـ30 بعد مسيرة متوسطة مع الاتصالات ووادي دجلة.

الحارس الثالث كان أحمد عادل عبد المنعم الذي وجد نفسه الحارس الأول في الأهلي في كثير من الأوقات بعد هروب الحضري وإصابات أمير عبد الحميد المتكررة حتى وصل لأن يكون الحارس الثاني بالأهلي بعد إكرامي وحقق مع المارد الأحمر أكثر من بطولة وكان الحارس الأساسي في نهائي الكونفدرالية 2014.

الدفاع:

المدافع الأبرز آنذاك كان عبد اللاه جلال مدافع الأهلي السابق والذي يلعب حاليا في ألعاب دمنهور، إسلام صيام لاعب المقاولون والاتحاد السابق يلعب في غزل المحلة حاليا بعد رحلة احتراف غريبة في عمان ولبنان.

أحمد عبد الحكم مدافع المنصورة صاحب واقعة إبراهيم سعيد الشهيرة يلعب في بنها، وليد قنديل استغنى عنه الإسماعيلي قبل اشهر لينتقل إلى أحد فرق الدرجة الثالثة ببولندا.

أحمد سمير فرج عاد للإسماعيلي للمرة الثانية بعد رحلة احتراف في ليرس ثم الزمالك، كما سبق وأن احترف في سوشو الفرنسي.. أما الأخير فهو أحمد غانم سلطان والذي لعب للزمالك فترة طويلة ثم تليفونات بني سويف والمحلة وحاليا مع النصر.

خط الوسط:

اللاعب الأبرز من بين هؤلاء هو حسام عاشور بالطبع الذي مازال أحد أعمدة الأهلي الأساسية وحظي بمسيرة ممتازة مع الشياطين الحمر إذ حقق 29 بطولة معه، أحمد مجدي لاعب الأهلي والزمالك السابق احترف في اليونان مع ناديي أتروميتوس وبانينيوس ثم لعب للمصري وودجلة وأخيرا في الأسيوطي.

عبد العزيز توفيق ربما لم تكن مسيرته سيئة إذ لعب لإنبي 5 سنوات ناجحة وفاز مع المنتخب بكأس الأمم الإفريقية 2010 وكان في قائمة كأس القارات 2009 وحاليا في طلائع الجيش، عمرو الحلواني في إنبي.. أحمد خليفة يلعب في مياه البحيرة بعد أن كان في صفوف الإسماعيلي والأوليمبي كما احترف في الدوري الألباني من قبل.

أخيرا هناك عبد الله الشحات لاعب الإسماعيلي السابق الذي انتقل لإنبي والمصري وحاليا بدون ناد لكنه قد يعود للدراويش في فترة الانتقالات الحالية.

الهجوم:

الخط الهجومي ربما يضم لاعبين مازالوا على الساحة وكذلك في القمة مثل شيكابالا الذي رغم مسيرته التي كانت من الممكن أن تكون أفضل بكثير بعد هفوات كثيرة لكنه حاليا قائدا للزمالك، عبد الله السعيد حظي بمسيرة جيدة مع الإسماعيلي ثم انتقل للأهلي وفاز معه ببطولتي دوري أبطال وكذلك كونفدرالية وبطولة دوري.

أحمد عبد الظاهر حظي بمسيرة طيبة مع إنبي وفاز معه بكأس مصر ثم انتقل للأهلي وفاز معه بدوري الأبطال والدوري والكونفدرالية.

حسام أسامة المهاجم الأساسي للمنتخب حظي بمسيرة عكس المتوقع له آنذاك، لعب للزمالك وبتروجيت والمقاصة وبترول أسيوط والشرقية للدخان وبورفؤاد الذي استغنى عنه قبل أيام ليصبح بلا فريق.