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عصير الجزر ينشط الكبد ويقي من السرطان

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عصير الجزر ينشط الكبد ويقي من السرطان عصير الجزر ينشط الكبد ويقي من السرطان

كتب : سارة سعيد الثلاثاء 25-06-2013 20:30

يعد عصير الجزر من أكثر العصائر التي تنشط الكبد، ويساعد على التخلص من السموم والدهون الزائدة بجسم الإنسان.

أشارت الدراسات إلى أن عصير الجزر يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين A، الذي يقوم الكبد بتخزينه ليستخدمه عندما يحتاجه الجسم.

وأضافت الدراسة أنه لكي يحافظ الكبد على هذا المخزون، يحتاج الجسم إلى كميات منتظمة من هذا الفيتامين الموجود بعصير الجزر، من خلال تناوله ما لا يقل عن 4 مرات أسبوعيا.

ويحتوي عصير الجزر أيضا على الكاروتين، وهو مادة غذائية تعمل كعنصر مكافح للسرطان، من خلال طرد السموم الموجودة بالجسم والتي قد تتسبب في الإصابة به.

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