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الشيحي ومنصور يضعان حجر أساس فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ‎

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8e367404-c0b7-44be-99a8-0ad0c141ab51وضع الدكتورأشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، والدكتورعباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، الجمعة، حجر الأساس لفرع جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة، على مساحة  500 فدان بمنطقة شمال الأحياء، وذلك بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر.

وكان في استقبال وزير التعليم العالي، عدد من أعضاء فرقة حلايب الفنية، واستقبلوا الضيوف برقصة “التربلا” الشهيرة .

وأكد الدكتورعباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة خصصت مبلغ 6 مليون حنيه للبدء في إنشاء السور الخارجي حول الأرض المخصصة لفرع الجامعة.

وأوضح أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى لفرع جامعة جنوب الوادى، إنشاء كلية للسياحة والفنادق، وكلية لغات وترجمة، وتشمل المرحلة الثانية إنشاء كلية علوم بحار وهندسة بترول.

ومن جانبه، قال الدكتور محفوظ عبدالستار، عميد كلية التربية بالغردقة، إن مجلس جامعة جنوب الوادي قرر عقد اجتماعه الشهري بكلية تربية الغردقة.

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