الخطوط الجوية : الاختيار للكفاءات.. ولا مكان للوساطة في اختيار رؤساء الأطقم

أعلن هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ان اعلان الضيافة الجوية الأخير لاختيار رؤساء الاطقم سيراعى فيه الكفاءات المتميزة والحيادية ، والاصلح هو الفائز والوساطة ليس لها مكان .

وأضاف النحاس أن نسبة النجاح للضيافة الجوية فى الاعلان الأخير أعلى بكثير من الاعلان السابق له ، حيث ان الأول تقدم للاختبارات 388 مضيفا ومضيفة ونجح منهم 129 فقط بينما الاعلان الجديد تقدم للمسابقه 230 مضيفا ، ونجح فى أول أختبار للغه الانجليزيه 109 مضيفين وجارى إستكمال باقى الاختبارات .

وقال رئيس الخطوط الجوية أن لا تنازل عن الإرتقاء بمستوى الإختيار لكى تتوائم مع الاستراتيجية الموضوعة لتطوير شركة مصر للطيران .