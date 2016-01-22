محافظ القليوبية يبدأ المرحلة الأولى من مشروع "وظيفتك جنب بيتك"

أعلن اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية عن بدء المرحلة الأولى من مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، بالتعاون مع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية - استشارى رئيس الجمهورية، حيث تقوم المحافظة بإنشاء 11 مصنع ملابس جاهزة فى 11 وحدة قروية، يتم تأجيرها للمجموعات الشبابية للإدارة والتشغيل، ويهدف المشروع إلى نشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب قريبة من محال إقامتهم.

وقد قامت المحافظة فى بادرة هى الأولى من نوعها على مستوى المحافظات، بالإعلان اليوم بجريدة الأهرام المصرية عن طلب مجموعات شبابية للمشاركة فى المشروع، لشغل مواقع (مسئول إدارة الإنتاج، مسئول مالى، مسئول إدارى، ومسئول تسويق)، لتقوم فيما بعد بالمفاضلة بينهم، واختيار أفضل العناصر التي ستقوم بإدارة وتشغيل المصانع والتى يجرى إنشائها فى قرى كفر على شرف الدين والمنشأة الكبرى بكفرشكر، طحلة ببنها، أكياد دجوى وميت كنانة وبلتان ومشتهر بطوخ، جزيرة النجدي وبلقس بقليوب، كفرعبيان وعرب العليقات بالخانكة، ومن المتوقع أن ينشأ عن هذا المشروع في مرحلته الأولى 2000 فرصة عمل مباشرة وعدد مماثل من الفرص غير المباشرة.

يذكر أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقرية اقتصاديا واجتماعيا وإدارياً والحد من ظاهرة هجرة سكان الريف للمدينة، وذلك عن طريق تحسين المستوى المعيشي لأبنائها وإشراكهم في حركة التنمية من خلال توفير فرص عمل لهم قريبة منهم.

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