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لن تتخيل مالذي يحدث عندما نضع نصف بصله في الثلاجه”هام جداً”

  • الصحة
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لن تتخيل مالذي يحدث عندما نضع نصف بصله في الثلاجه”هام جداً” لن تتخيل مالذي يحدث عندما نضع نصف بصله في الثلاجه”هام جداً”

البصل كنز من كنوز الطبيعه التى خلقها المولي عز وجل فلو عرفت ماهي فوائد البصل لن تتخلي عن أكله باستمرار ووضعه في جميع وجباتك الغذائيه فالبصل صيدليه تحمينا من الكثير من الامراض وتعتمد الكثير من الأكلات علي البصل والذي يعطى مذاق ليس له مثيل .

البصل يساهم في علاج الكثير من الامراض منها الربو ونزلات البرد والسل والالتهاب الرئوي والسمنه ويعتبر البصل مصدر جيد لادرار البول .ويساعد البصل أيضاً في الوقايه من مرض السرطان ومفيد أيضاً لمرضي الضغط فهو يعمل علي تحسين مستوى ضغط الدم ومفيد جداً لمرضي القلب .

البصل مصدر جيد للفيتامينات وأهمها ب1 وب6 والبوتاسيوم والكروم وهذه الفيتامينات تساعد بشكل كبير في نمو الجنين بشكل صحى .

لماذا لايجب وضع نصف بصله في الثلاجه ومهي خطوره ذلك ؟

عندما تكون البصله كبيره ولاتستعملها ربه المنزل كامله فأنها تضع بقيه البصله في الثلاجه وهذا الفعل غير صحيح فأن البصل يجذب البكتيريا فوضع نصف بصله في الثلاجه يجعل البكتيريا تتجمع علي نصف البصله وعند أستخدامها مره أخري في الطهو فأنها تسبب لنا الكثير من المشاكل المعويه ولذلك يجب علي ربه المنزل استعمال البصل متوسط الحجم حتى لاتضطر في وضع باقي البصل في الثلاجه

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