ضبط محاولة تهريب 1800 فلاشة مع راكب بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب ١٨٠٠ فلاشة وكروت ميمورى قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه بصحبة راكب مصري قادم من دبي .

وقالت مصادر جمركية بالمطار انه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة الاماراتية القادمة من دبي إشتبه مصطفي المشنب مامور جمرك فى الراكب ، وتم تشكيل لجنة لفتح حقائب الراكب تبين وجود ١٨٠٠ فلاشة وكروت ميمورى قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه ، وأمر الدكتور رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بإحتجاز المضبوطات وتحرير محضر للراكب والذى طلب التصالح وسداد الرسوم والغرامات الجمركية المقررة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية ضده .