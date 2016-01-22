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الرئيس الصيني يغادر الأقصر لاستكمال جولته بالشرق الأوسط

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الرئيس الصيني يغادر الأقصر لاستكمال جولته بالشرق الأوسط الرئيس الصيني يغادر الأقصر لاستكمال جولته بالشرق الأوسط

غادر الرئيس الصيني شي جين بينج، عصر اليوم، والوفد المرافق له مطار الأقصر الدولى، لاستكمال جولته في منطقة الشرق الأوسط، بعد انتهاء زيارته لمصر والتي استمرت لثلاثة أيام التقي خلالها الرئيس عبدالفتاح ، ورئيس الجامعة العربية نبيل العربي، ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال.

وكان في توديعه بالمطار الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني ووزير الآثار ممدوح الدماطي ومحافظ الأقصر محمد بدر ومدير المطار اللواء هشام الحسيني.

وزار الرئيس الصيني، خلال زيارته للأقصر اليوم الجمعة، عدة مواقع أثرية من بينها مقابر وادي الملوك ومعبدي حتشبسوت والكرنك.

وكان الرئيس الصيني، وصل للقاهرة مساء الأربعاء، وعقد قمة مصرية صينية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتناول القضايا الإقليمية والدولية، وسبل تعميق التعاون بين البلدين في مجالات عدة وزيادة الاستثمارات.

وألقى الرئيس الصيني، كلمة إلى العالم العربي في جامعة الدول العربية، تناولت سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط ورغبتها في دعم السلام والتنمية بالمنطقة.

وحضر الرئيس الصيني الاحتفال الضخم الذي أقيم في مدينة الأقصر بمناسبة الذكرى الستين لبدء العلاقات المصرية-الصينية وافتتاح العام الثقافي المصري الصيني 2016.

ورافق الرئيس الصيني بعثة كبيرة من كبار الشركات الصينية المهتمة بالسوق المصرية وهو الأمر الذي سيتيح إقامة شراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية، بما ينعكس إيجابا على حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

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