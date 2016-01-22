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فيديو وصور| تفاصيل جولة الرئيس الصيني التاريخية لآثار الأقصر

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431c5f58-a841-4ad3-ad22-8305c36e5925عبر الرئيس الصيني شي جين بينج، عن سعادته الغامرة لتواجده وسط أثار الأقصر الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ مبديًا إعجابه بما شاهده من حضارة المصريين القدماء .

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الرئيس الصيني والوفد المرافق له من قيادات ومسئولين دبلوماسيين من الصينية بمحافظة الاقصر يوم الجمعة في ثاني أيام زيارته التاريخية للمحافظة السياحية والتي رافقه خلالها من الجانب المصري وزير الاثار الدكتور ممدوح الدماطي ومحافظ الأقصر محمد بدر وعدد كبير من الشخصيات العامة .

وزار الرئيس الصيني، مقبرة الفرعون الذهبي الصغير توت عنخ آمون ومقبرة سيتي الثاني بوادي الملوك ومعبد الدير البحري “حتشبسوت” ومقبرة نفرتاري بوادي الملكات بالبر الغربي بمدينة القرنة.

 واختتمت جولة الرئيس الصيني السياحية بزيارة معبد الكرنك بالبر الشرقي بمدينة الأقصر .

وشهد الرئيسان المصري عبد الفتاح ، والصيني شي جين بينج، مساء أمس الخميس، حفل الافتتاح الأسطوري والتاريخي لتدشين العام الثقافي المصري – الصيني 2016، من قلب معبد الأقصر.

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