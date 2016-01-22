روتانا مصرية تتعاقد مع باسل عادل لتقديم «أخر الأسبوع»

كتبت – إنجي لطفي

قال باسل عادل البرلماني السابق، إنه تعاقد مع شاشة روتانا مصرية لتقديم برنامج ” أخر الأسبوع” موضحاً أن الليلة أولي تقديمه لحلقات البرنامج، ويناقش البرنامج أبرز الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وقعت علي مدار الأسبوع.

وأضاف “عادل”، في تصريحات خاصة لوكالة ONA، أن البرنامج يتضمن ثلاث فقرات حيث الفقرة الأولى قراءة الأحداث وفي الفقرة الثانية مناقشتها وتحليلها مع الضيوف أما الفقرة الثالثة ستكون عن البرلمان في أسبوع ومناقشة كل مايتعلق بأمور البرلمان وقضاياه. يذاع البرنامج يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة ونصف وحتي الحادية عشر ونصف مساءً.

يذكر أن باسل عادل كان قد قدم من قبل برنامج ” صباح أون” علي شاشة أون تي في.