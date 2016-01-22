وزير الدفاع الأمريكي: سننشر قوات برية لمحاربة «داعش» في سوريا والعراق

أعلن وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، اليوم الجمعة، إنه سيتم نشر قوات برية في إطار استراتيجية محاربة داعش في العراق وسوريا.

وقال كارتر في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” الأميركية، إن الولايات المتحدة يجب أن تساعد في تعزيز جهود التحالف من أجل التصدي لـ”داعش”.

وأكد على ضرورة استعادة مدينتي الموصل في العراق والرقة في سوريا من التنظيم المتشدد، وتمثل المدينتان معقلين للتنظيم في كلا البلدين.

وبدأت قوات أميركية خاصة بالفعل الانتشار في شمالي العراق في مهمة تهدف لتدريب القوات العراقية، وقطع طرق الإمداد بين العراق وسوريا.