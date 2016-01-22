وفاة مواطن في حادث مروع بالشارقة

توفي شاب مواطن ( 20 عاما ) إثر تعرضه لحادث مروري مروع وقع بين مركبتين ، ادى الى اصطدام احداهما بحاجز حديدي وتدهورها ، على إحدى الطرق الرئيسية في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة .

وفي التفاصيل أفاد مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة العقيد حران مبارك الجزيعي ، بأنه وفي حوالي الساعة 8.15 مساء من يوم الخميس الموافق 21/1/2015م ، ورد بلاغ إلى مركز شرطة الذيد الشامل بوقوع حادث مروري بليغ ، على إحدى الطرق الرئيسية في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، طريق الذيد - المليحة ، وهو عبارة عن تصادم بين مركبتين ، وقد ادى الحادث الى تدهور إحدى المركبات ، ووجود شخص محشور بداخلها.

وقامت دوريات قسم المرور والدوريات بادارة شرطة المنطقة الوسطى ، وسيارات الاسعاف الوطني ، وقوة من الدفاع المدني بالتحرك لإخراج وانقاذ المصاب المحشور داخل المركبة ، وعند الوصول إلى موقع الحادث تم إخراج المصاب من داخل المركبة بواسطة قوة الدفاع المدني، فتبين وفاته بداخلها متأثرا بإصاباته البليغة التي تعرض لها نتيجة الحادث.

> وتم نقل الجثة إلى مستشفى الذيد وتسليمها لاحقا إلى ذويه بناء على توجيهات النيابة العامة .

وقد قام بالإنتقال إلى مكان الحادث، الضابط المناوب بقسم المرور والدوريات بإدارة شرطة المنطقة الوسطى ، وتم تخطيط الحادث من قبل دوريات قسم المرور والدوريات ، حيث تبين من خلال التخطيط المبدئي ان سبب الحادث يعود الى الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير ، حيث ادى ذلك الى صدم المركبة التي كان يقودها المتوفي بمركبة اخرى ومن ثم اصطدامها بحاجز حديدي ، وتدهورها لعدة مرات ، وتم عمل قضية مرورية ، تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة .

وحث العقيد حران مبارك الجزيعي جميع السائقين على توخي الحيطة والحذر ، والالتزام بحدود السرعات المقررة على الطرق الداخلية والخارجية والانتباه والتركيز أثناء القيادة في جميع الاوقات ، وخصوصا خلال فترات الذروة وأيام العطلات والاجازات الرسمية التي تشهد كثافة في حركة المرور وزيادة المركبات التي تستخدم الطرق وتتجه إلى المناطق السياحية بالدولة مع تحسن درجات حرارة الجو وحالة الطقس، خلال هذه الأشهر بالدولة، والتي تشهد قيام عدد كبير من الأشخاص والعائلات للسياحة والتنزه، وذلك للقضاء على الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه، أو يكدر صفو رحلاتهم ونزهاتهم ، وحتى لا تتحول لحظات فرحهم وسعادتهم ، إلى أحزان ومآس.