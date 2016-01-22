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صور| محامو السادات يدخلون في اعتصام مفتوح بعد اعتداء ضابط على زميليهما

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صور| محامو السادات يدخلون في اعتصام مفتوح بعد اعتداء ضابط على زميليهما صور| محامو السادات يدخلون في اعتصام مفتوح بعد اعتداء ضابط على زميليهما

دخل  العشرات من محامو مدينة السادات بمحافظة المنوفية، في اعتصام مفتوح داخل غرفة المحاماة بالمحكمة الجزئية بالمدينة؛ احتجاجًا على اعتداء معاون مباحث قسم شرطة السادات، على اثنين من زملائهم، واقتيادهم للقسم  من أمام منزل أحدهم  رغم الكشف عن هويتهم  للضابط مرتكب الواقعة   .

وفشلت جهود القيادات الأمنية، في احتواء الأزمة وفض الاعتصام، وقرار مدير الأمن بإحالته للتحقيق، حيث قام الضابط كريم علام معاون مباحث قسم شرطة السادات بتقديم الاعتذار للمحاميان المتعدى عليهم وهم “محمد علوانى، أحمد فوزى”، إلا أنهما رفضا الاعتذار وواصلوا الاعتصام مطالبين باستبعاده.

من جانبه، أكد خالد راشد، نقيب محامين المنوفية، أن الواقعة التي ارتكبها ضابط الشرطة لم تكن الأولى له، لافتا إلى أنه تم نقله من مركزي شرطة أشمون والباجور بأزمات مشابهة.

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