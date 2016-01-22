حبس زوجة موظف البريد المتهم باختلاس 3.8 مليون جنيه بأسيوط‎

أمرت نيابة مركز أسيوط، بحبس زوجة “طاهر – م”، وكيل مكتب بريد تكرير البترول بأسيوط 15 يوما على ذمة التحقيقات، والمتهم زوجها فى قضية سرقة اختلاس 3 مليون و800 ألف جنيه من حسابات العملاء.
وطالبت النيابة، بسرعة ضبط المتهم الهارب وشقيق زوجته، وكانت معلومات قد وردت تفيد قيام” طاهر – م . 33″ سنة وكيل مكتب بريد تكرير البترول بأسيوط بالتلاعب في حسابات التوفير للعملاء والاستيلاء على مبلغ 3 مليون 827 ألف و710 جنيها من حسابات التوفير الخاصة بعملاء المكتب.
وعقب تقنين الإجراءات بضبط المذكور وزوجته والمبلغ المختلس، تبين عدم تواجده وأقرت زوجته باصطحابه لشقيقها “عصام ه س”، سائق مقيم قرية علوان – دائرة مركز شرطة أسيوط مستقلين السيارة التي قام بشرائها لمحافظة شمال سيناء.
واعترفت بحيازتها لمبلغ مالي وقدره 2110 جنيهات من المبلغ المختلس، حيث تم التحفظ عليه، وتم تحرير المحضر اللازم .
وبالعرض على النيابة أمرت بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات .