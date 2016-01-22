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أحمد فريد : سعيد بردود الأفعال علي «أريد رجلا».. وتمنيت لو عاشت «ميرنا المهندس» فرحة نجاحه

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الفنان أحمد فريد

أحمد فريد وميرنا المهندس

قال الفنان أحمد فريد أن مسلسل “أريد رجلا” يعتبر نقلة نوعية في مشواره الفني لأن الدور محور الأحداث مؤكدا أنه يجسد شخصية حازم الناجي وهو الذراع اليمين لرجل الأعمال عمر القاضي والذي يجسد دوره الفنان السوري نضال نجم ، وهو من يطارده وكيل النيابة سليم والذي يجسد دوره الفنان إياد نصار في قضيه فساد الأراضي، موضحا أن عرض المسلسل علي القنوات المفتوحة يساهم بشكل كبير في إنتشار العمل وزيادة نسب مشاهدته.

وأضاف فريد أنه سعيد بردود الأفعال علي المسلسل خاصة علي هاشتاج مسلسل “أريد رجلاً”، موضحا أن كواليس التصوير كانت جيده جدا ، معتبرا فريق العمل مثل أفراد أسرته، مشيرا الي أنه كان يتمني أن تكون ميرنا المهندس الذي يعتبرها شقيقته علي قيد الحياة لتلمس نجاح دورها في المسلسل موضحا أنها رغم مرضها إلا أنها كانت ملتزمة بمواعيد تصويرها وأنه كانت تجمعهما علاقة صداقة.

أما عن الجديد بالنسبة للفنان أحمد فريد فيقول أنه يحضر حاليا لفيلم من إنتاج احدي الشركات الأجنبية وأن دوره بالعمل سيكون مفاجأة بكل المقاييس خاصة وأن الدور يتطلب إمكانيات تمثيلية ومهارات كبيرة.

أبطال عمل مسلسل "أريد رجلاً"

أبطال عمل مسلسل “أريد رجلاً”

أبطال عمل مسلسل "أريد رجلاً"

أبطال عمل مسلسل “أريد رجلاً”

أبطال عمل مسلسل "أريد رجلاً"

أبطال عمل مسلسل “أريد رجلاً”

الفنان أحمد فريد

الفنان أحمد فريد

 

 

 

 

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