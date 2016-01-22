"المجد لجيشنا ولشرطتنا"يتصدر ترند تويتر..ومغردون: عاشت مصر وجيشها الشجاع

دشن عدد من رواد موقع التدوينات الصغيرة تويتر، هاشتاج "المجد لجيشنا ولشرطتنا"، وشاركوا فيه بفاعلية مما جعله يدخل فى قائمة الأكثر تداولا، اليوم الجمعة.

وجاء ذلك عقب العمليات الإرهابية التى شهدتها مدينة العريش والتى راح ضحيتها 8 من رجال الشرطة، وأيضا حادث الهرم الذى راح ضحيته 10 منهم شرطيون ومدنيون، بالإضافة إلى إعلان العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عن ضبط مخزنين للمواد المتفجرة والذخائر بوسط سيناء.

وحملت تدوينات المغردين إشادات كبيرة بدور رجال الجيش والشرطة فى حماية الحدود الخارجية، وحفظ الأمن الداخلى، حيث قال يحيى: "المجد لجيشنا ولشرطتنا.. المجد لمن اختاروا طواعية تلقى الرصاص فى صدورهم بدلا منا"، فيما قال آخر: "كل المجد لأبطالنا.. كل المجد لشهدائنا".

وقال أحمد: "لولاهم لكان فى كل بيت مصرى جنازة"، فيما قال آخر: "المجد للى ولاده بيتيتموا وهما لسه مبيعرفوش يمشوا"، وأضاف أحمد رمزى: "فلنعلنها مدوية عالية بكل مكان.. عاشت مصر أبيه بشعبها وشرطتها وجيشها الشجاع.. علم مصر بكل مكان".

أما محمد السيد فقال: "تنام تحت البطانية وبردان وتفكر الصبح هتفطر إيه وهما واقفين على الحدود وفى الشوارع يحموك ويفكروا فى مصير ولادهم بعدهم".

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