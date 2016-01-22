مباحث سوهاج تضبط 14 سلاحا ناريا فى حملة أمنية

شنت إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة بقيادة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بالتعاون مع فرع الأمن العام برئاسة العميد منتصر عبد النعيم، ورئيس الفرع والعميد محمود حسن مفتش الأمن العام، أسفرت عن ضبط 14 قطعة سلاح من بينها 6 بنادق آلية‏‏، و4 خرطوش، و4 فرد صناعة محلية و37 طلقة.

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج من ضبط "ح.ع.خ" 24 سنة عامل ومقيم الرشايدة مركز العسيرات وبحوزته بندقية آلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 180 إدارى مركز العسيرات لسنة 2016، وتم ضبط "م.م.أ.أ" 17 سنة طالب مقيم الرشايدة مركز العسيرات وبحوزته بندقية آلية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 181 إدارى مركز العسيرات لسنة 2016.

وتمكنت الحملة أيضا من ضبط "ع.أ.أ" 27 سنة عامل ومقيم الرشايدة مركز العسيرات وبحوزته بندقية آلية‏‏، تحرر عن ذلك المحضر رقم 183 إدارى مركز العسيرات لسنة 2016، وضبط "ح.م.س" 20 سنة عامل ومقيم الرشايدة مركز العسيرات وبحوزته بندقية آلية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 179 إدارى مركز العسيرات لسنة 2016، وضبط بندقية خرطوش بمنزل "أ.ص.م.م" 36 سنة عامل ومقيم الرشايدة مركز العسيرات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 182 إدارى مركز العسيرات لسنة 2016.

وفى مركز شرطة دار السلام تمكن المقدم طار الوتيدى، رئيس مباحث المركز من ضبط "جابر.أ.ا" 40 سنة عامل ومقيم القوصة البلابيش المستجدة مركز دار السلام وبحوزته بندقية آلية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 410 إدارى مركز دار السلام لسنة 2016.

وتمكن مركز شرطة المنشأة من ضبط "ص.م.ص.م"‏ 32 سنة عامل ومقيم الحريزات الغربية مركز المنشأة وبحوزته بندقية آلية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 372 إدارى‏ المركز لسنة 2016، وضبط "م.ر.ع.م" سن 21 عامل ومقيم مركز المنشأة وبحوزته بندقية خرطوش، تحرر عن ذلك المحضر رقم 369 إدارى‏ المركز لسنة 2016، وضبط "م.م.ع" شهرته محمود ناصر 20 عامل ومقيم بندر المنشأة وبحوزته بندقية خرطوش، تحرر عن ذلك المحضر رقم 370 إدارى مركز المنشأة لسنة 2016 وضبط "م.خ.ح" 43 سنة عامل ومقيم بندر المنشأة وبحوزته فرد روسى محلى الصنع و12 طلقة من ذات العيار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 371 إدارى‏ مركز المنشأة لسنة 2016.

وفى مركز شرطة البلينا تمكن الرائد محمد أبو العطا رئيس مباحث المركز من ضبط "ح.م.إ" 76 سنة بالمعاش ومقيم برديس مركز البلينا، وبحوزته بندقية خرطوش، طلقة من ذات العيار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 463 إدارى‏ مركز البلينا لسنة 2016، وضبط "ح.م.أ" 35 سنة موظف بالأوقاف ومقيم منشاة برديس مركز البلينا وبحوزته 2 فرد خرطوش ‏عيار 12، و24 طلقة من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 460 إدارى مركز البلينا لسنة 2016، وضبط "إ.م.أ" 60 سنة عامل ومقيم منشأة برديس – مركز البلينا، بحوزته فرد خرطوش تحرر عن ذلك المحضر رقم 462 إدارى مركز البلينا لسنة 2016.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابات المختلفة لتتولى التحقيق.