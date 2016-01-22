كتاب "سنو وايت" فى مدرسة بقطر يثير جدلا لاحتوائه على "تلميحات جنسية"

قالت صحيفة الموندو الإسبانية، إن كتاب "سنو وايت والأقزام السبعة" الذى يدرس فى مدرسة إسبانية بقطر، أثار جدلا واسعا لاحتوائه على "إيحاءات جنسية" وعبارات غير لائقة للتدريس للأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة طالب فى المدرسى اشتكت عبر مواقع التواصل الاجتماعى من الرسوم التوضيحية فى الكتاب والفقرات غير اللائقة للتدريس للأبناء، وأجبرت هذه الشكوى المدرسة لإلغاء هذه القصة من المناهج التعليمية، وذلك بعد أن فتحت السلطات التحقيق فى هذا الأمر.

وقال والد الطالب "شعرت بالذهول عندما رأيت هذه الرسومات وتلك العبارات غير اللائقة والتى تحتوى على تلميحات جنسية"، وعلى الرغم من اعتذار مديرة المدرسة وسحب الكتاب من المكتبة وإلغائه من المناهج التعليمية، إلا أن أسر الطلاب أكدوا أن قطر دولة مهملة فى التعليم ولابد من الإشراف الجيد على المناهج التعليمية من قبل المجلس الأعلى للتعليم فى قطر التى تعتبر أغنى بلد فى العالم العربى.

وقال أحد الآباء "الاعتذار لم يفعل لنا شيئا، ولا ينبغى أن الأمر يمر دون عقاب، حيث إن هذا جريمة فى حق الأطفال".



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