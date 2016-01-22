تركيا تتابع عن كثب الأنشطة العسكرية الروسية على حدودها مع سوريا

>أعلن مصدر قريب من الحكومة التركية لوكالة فرانس برس، ان تركيا "تتابع عن كثب" الانشطة العسكرية الروسية على حدودها مع سوريا، حيث انتشر جنود ومهندسون روس فى القامشلى (شمال)، كما تقول وسائل الاعلام التركية.

واوضح هذا المصدر الذى لم يشأ الكشف عن هويته، "استطيع ان اقول لكم ان تركيا تتابع عن كثب كل نشاط عسكرى على حدودها، ولاسيما الحدود مع سوريا".

وذكر المرصد السورى لحقوق الانسان ان "عشرات" من الجنود والمهندسين الروس قد شوهدوا فى الايام الاخيرة فى مطار القامشلى المواجهة لمدينة نصيبين التركية (جنوب شرق).

واضاف المرصد ان هذه الكتيبة تفقدت المطار الذى ما زال تحت سيطرة الجيش السوري، وقد تعمد "على الارجح" الى توسيعه وتعزيز امنه لاستقبال طائرات عسكرية روسية.

وتتقاسم السلطات الكردية المحلية والنظام السوري، السيطرة على مدينة القامشلى التى تقطنها اكثرية كردية فى محافظة الحسكة.

وردا على سؤال الخميس عن هذا الانتشار الروسي، قال نائب رئيس الوزراء التركى تورغوت توركيس انه لا يرى فيه "تهديدا" لتركيا.