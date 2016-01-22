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إجبار الرجال على الزواج من أرامل المسلحين في إدلب بسوريا

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إجبار الرجال على الزواج من أرامل المسلحين في إدلب بسوريا إجبار الرجال على الزواج من أرامل المسلحين في إدلب بسوريا

أرشيفية 

أصدرت التنظيمات المسلحة الإرهابية “جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام”، و”الجبهة الاسلامية”، و”جند الأقصى” في محافظة إدلب بياناً يقضي بإجبار الرجل على الزواج من امرأتين أرملتين، على أن تتكفل المجموعات المسلحة بتكاليف الزواج والسكن، حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأوضح مصدر أهلي من محافظة إدلب لـ”سبوتنيك” أن البيان سيتم تطبيقه اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل، وذلك نظراً لمقتل عدد كبير من المسلحين، وازدياد عدد الأرامل بسبب الحرب.

وأضاف المصدر أن الرجل الذي يرفض الزواج من أرملة مسلح، يتم تحويله إلى المحكمة الشرعية ومن ثم إلى السجن. أما المرأة التي تحاول منع زوجها من الزواج، فستحول إلى السجن ويفرض على الزوج أن يتزوج أربع عقوبة لزوجته التي اعترضت.

 

 

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