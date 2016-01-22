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وزيرا الداخلية والأوقاف وشيخ الأزهر يتقدمون جنازة شهيدى حادث انفجار الهرم

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وزيرا الداخلية والأوقاف وشيخ الأزهر يتقدمون جنازة شهيدى حادث انفجار الهرم وزيرا الداخلية والأوقاف وشيخ الأزهر يتقدمون جنازة شهيدى حادث انفجار الهرم
تقدم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والشيخ أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، مشيعى جنازة شهيدى الواجب فى حادث انفجار الهرم مساء أمس.

كما شارك عدد من قيادات وضباط القوات المسلحة والشرطة فى الجنازة العسكرية لشهيدى الواجب النقيب عمرو عبدالخالق محمد أمين الشرطة شعبان ربيع شعبان من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، واللذان استشهدا مساء أمس الخميس أثناء مشاركتهما فى استهداف أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة المريوطية بالجيزة، وتم تأدية صلاة الجنازة داخل مسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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