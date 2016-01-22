بالصور- مايوكا يخضع للفحص الطبي في الزمالك.. ويخطف أنظار ميدو في المران

خطف إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك الجديد أنظار أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق خلال المران الذي أقيم يوم الجمعة استعدادا للقاء سموحة.

وتعاقد الزمالك مع مايوكا لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم قادما من ميتز الفرنسي.

ووصل مايوكا إلى القاهرة مساء يوم الخميس وقام بلقاء مرتضى منصور رئيس النادي من أجل توقيع على عقود انتقاله.

وخضع اللاعب صباح يوم الجمعة للفحص الطبي قبل انضمامه لمران الفريق.

وخاض الزمالك مرانه صباح يوم الجمعة استعداد لملاقاة سموحة يوم الأحد المقبل في إطار الجولة 16 من الدوري المصري.

وأثنى ميدو على مايوكا بعد ظهوره بشكل جيد في المران بدنيا وفنيا وأنه جاهز للمشاركة في لقاء سموحة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول اترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة إثر خوضه 13 مباراة حتى الآن.

شاهد صور الفحص الطبي