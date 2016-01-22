صورة – السولية يصل القاهرة تمهيدا للانتقال للأهلي

وصل يوم الجمعة عمرو السولية لاعب نادي الشعب الإماراتي سابقا والمتوقع انتقاله للأهلي خلال الفترة المقبلة إلى القاهرة قادما من دبي.

وكان السولية قد فسخ تعاقده مع نادي الشعب بالتراضي بعدما قررت إدارة الفريق رفع اسمه من القائمة بناء على طلب من المدير الفني والتر زينجا.

وأكد تامر النحاس وكيل أعماله في وقت سابق لـFilGoal.com أن السولية دفع من جيبه الخاص من أجل فسخ تعاقده مع الشعب، وأن مسألة انتقاله للأهلي سيتم حسمها خلال الأسبوع المقبل (طالع التفاصيل).

وكان الأهلي قد أعلن في أكثر من مناسبة عن اتفاقه مع السولية على الانضمام خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وانتظر إنهاء ارتباطه مع الشعب.

ونشرت الصفحة الرسمية للاعب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له فور وصوله للقاهرة.